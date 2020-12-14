Вирусолог рассказал, может ли ополаскиватель для рта защитить от коронавируса

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Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что ополаскиватель для полости рта не убережет организм от инфицирования коронавирусом, так как частицы вируса попадают и в нос, и в дыхательные пути.
По данным исследований американских ученых, ополаскиватель для рта, в составе которого есть хлорид цетилпиридиния (антисептик, убивающий бактерии и микроорганизмы), способен за 30 секунд нейтрализовать коронавирус. "Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту", – сказано в публикации.
В свою очередь, вирусолог Виталий Зверев рассказал, что подобные средства могут убить частицы вируса только непосредственно в полости рта, при этом дальше защита не пройдет.
Кроме того, вирусолог подчеркнул, что даже при попадании через рот частицы коронавируса мгновенно распространяются дальше. "Вирус находится в носоглотке. Носы вы же не будете полоскать жидкостью для зубов? Во рту вирус не живет, он сразу попадает в дыхательные пути", – подчеркнул Зверев.
Эксперт пояснил, что даже если очистить рот, это полностью не избавит человека от наличия вируса.
Кроме того, вирусолог предостерег от злоупотребления ополаскивателями для рта. "У нас есть своя микрофлора, которая защищает организм. Мы таким образом убиваем все", – подчеркнул Зверев.
Ранее ученые из Академии наук Чехии изобрели бактерицидную бумагу, которая уничтожает коронавирус через 30 минут после его попадания на поверхность.
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