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В мире

17:19

Зубная паста может нейтрализовать коронавирус за две минуты

наука за рубежом

Фото: depositphotos/ia__64

Уничтожить коронавирус за две минуты может зубная паста, в составе которой есть цинк и олово. Это выявили американские ученые, результаты исследований которых опубликованы в British Dental Journal.

Специалисты хотели понять, могут ли средства ухода за полостью рта влиять на распространение COVID-19.

Кроме того, за 30 секунд вирус может нейтрализовать ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту", – сказано в публикации.

Ученые провели клинические исследования на 260 пациентах, которые использовали средства ухода за полостью рта.

Ранее ученые из Академии наук Чехии изобрели бактерицидную бумагу, полностью уничтожающую коронавирус через 30 минут после его попадания на поверхность.

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