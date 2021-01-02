Собянин назвал Москву объектом "главного удара" пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что Москва приняла на себя "главный удар" пандемии коронавируса в стране.

Такое мнение он высказал в интервью "России 1", фрагмент которого опубликован на странице мэра "ВКонтакте".

Собянин пояснил, что столица России – "огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей".

"Конечно, такие мегаполисы в первую очередь были подвержены рискам эпидемии", – отметил мэр города.

Собянин подчеркнул, что город смог обеспечить москвичам достойную медицинскую помощь, и "это дорогого стоит".

По данный оперативного штаба по коронавирусу, за все время в Москве выявили 815 676 случаев COVID-19.

При этом выздоровели от заболевания 633 702 пациента, скончались 11 280 человек.