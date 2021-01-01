В России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 15,1% из них не имели клинических проявлений болезни.

На Москву пришлось 5 907 случаев, на Санкт-Петербург – 3 746, на Московскую область – 1 568, на Нижегородскую область – 506, на Свердловскую область – 398, на Ростовскую область – 392, на Воронежскую область – 384, на Республику Карелия – 365, на Архангельскую область – 352, на Республику Крым – 340, на Хабаровский край – 338, на Пермский край – 327, на Вологодскую область – 326, на Красноярский край – 320, на Псковскую, Самарскую и Челябинскую области – 303.

Всего в России зарегистрировали 3 186 336 случаев коронавируса. За последние сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 25 798 человек. Общее число излечившихся от коронавируса россиян составило 2 580 138 человек. За прошедшие 24 часа также зарегистрировали 536 летальных исходов из-за коронавируса, всего в России от COVID-19 умерли 57 555 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.