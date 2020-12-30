Голикова рассказала о смертности от коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Почти 71 тысяча граждан России умерли из-за COVID-19 с начала пандемии, еще свыше 45 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус скончались по другим причинам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"70 921 умерший – это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 – смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид", – рассказала Голикова в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер подчеркнула, что смертность связана с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями дыхательных органов.

Ранее вице-премьер оценила первые две российские вакцины от COVID-19. Она рассказала, что препараты "Спутник V" Центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" зарегистрированы и одобрены к использованию, и отметила их качество. Голикова пояснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.