Москва находится на пике заболеваемости по COVID-19 – Собянин

19:18
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В настоящий момент Москва находится на пике заболеваемости по COVID-19. Об этом Первому каналу сообщил Сергей Собянин.
"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тысяч человек", – заявил мэр столицы.
Как уточнил Собянин, система Москвы после весеннего периода подготовлена к подобным значениям.
"Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием", – пояснил мэр, добавив, что сделаны запасы средств индивидуальной защиты, а также лекарств.
Ранее в Москве расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19. С 30 декабря в городе будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.
За последние сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавируса. На Москву пришелся 5 641 случай COVID-19.
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