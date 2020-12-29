Москва находится на пике заболеваемости по COVID-19 – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В настоящий момент Москва находится на пике заболеваемости по COVID-19. Об этом Первому каналу сообщил Сергей Собянин.

"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тысяч человек", – заявил мэр столицы.

Как уточнил Собянин, система Москвы после весеннего периода подготовлена к подобным значениям.

"Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием", – пояснил мэр, добавив, что сделаны запасы средств индивидуальной защиты, а также лекарств.

Ранее в Москве расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19. С 30 декабря в городе будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

За последние сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавируса. На Москву пришелся 5 641 случай COVID-19.

