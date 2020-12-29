В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19

18:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве расширяют перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
С 30 декабря в городе будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.
Также со среды сделать прививку от коронавирусной инфекции смогут москвичи, которые страдают хроническими заболеваниями и которым требуется соблюдение домашнего режима.
"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", – отметил мэр столицы.
Сергей Собянин также сообщил, что каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января.
Кроме того, на длинные каникулы должны уйти колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Также предпринять такую меру рекомендуется негосударственным образовательным учреждениям.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы", – написал Собянин.
Мэр отметил, что длинные осенние каникулы позволили снизить уровень распространения коронавируса. В частности, благодаря этому решению доля заболевших среди представителей старшего поколения сократилась с 25 до 16%.
Москвичам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, восстановят бесплатный проезд в общественном транспорте.
По словам Собянина, жители столицы старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.
"Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", – добавил глава города.
"Мосгорсправка": прививки от COVID-19
Ранее Собянин поблагодарил столичных учителей за работу в пандемию. Он добавил, что в Москве все больше профильных классов, среди которых медицинские, инженерные и IT.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: