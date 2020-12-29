В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве расширяют перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

С 30 декабря в городе будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.



Сергей Собянин мэр Москвы Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России.

Также со среды сделать прививку от коронавирусной инфекции смогут москвичи, которые страдают хроническими заболеваниями и которым требуется соблюдение домашнего режима.

"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", – отметил мэр столицы.

Каникулы в школах



Сергей Собянин также сообщил, что каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января.



Сергей Собянин мэр Москвы Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года.

Кроме того, на длинные каникулы должны уйти колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Также предпринять такую меру рекомендуется негосударственным образовательным учреждениям.

"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы", – написал Собянин.

Мэр отметил, что длинные осенние каникулы позволили снизить уровень распространения коронавируса. В частности, благодаря этому решению доля заболевших среди представителей старшего поколения сократилась с 25 до 16%.

Восстановление бесплатного проезда

Москвичам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, восстановят бесплатный проезд в общественном транспорте.



Сергей Собянин мэр Москвы Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.

По словам Собянина, жители столицы старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.

"Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", – добавил глава города.

"Мосгорсправка": прививки от COVID-19

Ранее Собянин поблагодарил столичных учителей за работу в пандемию. Он добавил, что в Москве все больше профильных классов, среди которых медицинские, инженерные и IT.