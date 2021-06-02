В Москве в ближайшие три года построят 30 новых поликлиник – Собянин

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Власти Москвы в ближайшие три года планируют построить 30 поликлиник за счет городского бюджета, сообщил Сергей Собянин.

"Начали строить детско-взрослую поликлинику на Уржумской улице в районе Свиблово. Об этом неоднократно просили местные жители. Всего на ближайшие три года мы запланировали строительство 30 поликлиник за счет бюджета", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.