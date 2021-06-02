Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:27

В Москве в ближайшие три года построят 30 новых поликлиник – Собянин

мэр Москвы медицина город

Фото: vk.com/mossobyanin

Власти Москвы в ближайшие три года планируют построить 30 поликлиник за счет городского бюджета, сообщил Сергей Собянин.

"Начали строить детско-взрослую поликлинику на Уржумской улице в районе Свиблово. Об этом неоднократно просили местные жители. Всего на ближайшие три года мы запланировали строительство 30 поликлиник за счет бюджета", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.

"Это наш город": в 16 районах Москвы построят современные и комфортные поликлиники

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать