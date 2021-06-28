Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что в Москве строится самый крупный в Европе автоматизированный комплекс архивного хранилища. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В России аналогов этому нет, в мире их единицы. Здесь все будет храниться в самом надлежащем виде, защищенно, и самое главное, что обработка всех архивных данных будет происходить в считаные минуты. Здесь будут применяться роботизированные системы, системы искусственного интеллекта", – отметил мэр.

Уточняется, что благодаря новому зданию удастся освободить десятки тысяч квадратных метров в других учреждениях города. По словам мэра, нововведение позволит изменить систему архивации.



"Это будет удобно как учреждениям, так и для граждан, которые будут уверены, что их архивные данные надежно защищены и своевременно будут выдаваться по запросу", – добавил Собянин.

В настоящее время документы столичных архивов находятся в пяти специализированных и 42 приспособленных для этих целей зданиях и помещениях. Суммарно они занимают порядка 90 тысяч квадратных метров площади в различных учреждениях.

Новое пятиэтажное архивохранилище возводится около деревни Сахарово. Его площадь составит 59,6 тысячи квадратных метров. Мощность архива составит до 100 миллионов единиц хранения.

Ранее сообщалось, что весь процесс обработки данных, транспортировки и доставки папок с бумагами будет реализован силами умных машин.