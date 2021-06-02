Первый в России роботизированный архив появится в ТиНАО в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
На территории ТиНАО, в поселении Вороновском, построят первый в России роботизированный архив. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, архив будет крупнейшим в стране специализированным хранилищем. Там создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, что повысит надежность работы оборудования.
"Открытие запланировано на конец 2021 года. Всю работу будут выполнять автоматизированные системы, участие человека потребуется только при регистрации заявки и выдаче документов", – отметил заммэра.
Он также добавил, что весь процесс обработки данных, транспортировки и доставки папок с бумагами будет реализован силами умных машин. Отмечается, что площадь архива составляет 59,6 тысячи квадратных метров.
"В отдельном здании площадью 11 тысяч квадратных метров разместится центр управления со специальными зонами для приема населения. За день будет обрабатываться до 2,4 тысячи обращений – это 300 запросов в час", – рассказал Бочкарев.
Ранее он рассказал, что к 1 сентября в ТиНАО планируют открыть десять детских садов, в которые смогут пойти более 2,3 тысячи ребят.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: