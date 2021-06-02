Первый в России роботизированный архив появится в ТиНАО в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На территории ТиНАО, в поселении Вороновском, построят первый в России роботизированный архив. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, архив будет крупнейшим в стране специализированным хранилищем. Там создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, что повысит надежность работы оборудования.

"Открытие запланировано на конец 2021 года. Всю работу будут выполнять автоматизированные системы, участие человека потребуется только при регистрации заявки и выдаче документов", – отметил заммэра.

Он также добавил, что весь процесс обработки данных, транспортировки и доставки папок с бумагами будет реализован силами умных машин. Отмечается, что площадь архива составляет 59,6 тысячи квадратных метров.

"В отдельном здании площадью 11 тысяч квадратных метров разместится центр управления со специальными зонами для приема населения. За день будет обрабатываться до 2,4 тысячи обращений – это 300 запросов в час", – рассказал Бочкарев.

Ранее он рассказал, что к 1 сентября в ТиНАО планируют открыть десять детских садов, в которые смогут пойти более 2,3 тысячи ребят.