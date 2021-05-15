В ТиНАО к 1 сентября планируют открыть десять детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 1 сентября в ТиНАО планируют открыть десять детских садов, в которые смогут пойти более 2,3 тысячи ребят. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Часть объектов уже полностью готовы и укомплектованы. На других объектах завершаются отделочные работы и благоустройство", – рассказал он.

Бочкарев добавил, что на присоединенных территориях с 2012 года построили 19 школ на 17,7 тысячи учеников и 54 дошкольных образовательных учреждения.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест.

Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.