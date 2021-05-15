В ТиНАО к 1 сентября планируют открыть десять детских садов

16:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы
К 1 сентября в ТиНАО планируют открыть десять детских садов, в которые смогут пойти более 2,3 тысячи ребят. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Часть объектов уже полностью готовы и укомплектованы. На других объектах завершаются отделочные работы и благоустройство", – рассказал он.
Бочкарев добавил, что на присоединенных территориях с 2012 года построили 19 школ на 17,7 тысячи учеников и 54 дошкольных образовательных учреждения.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест.
Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: