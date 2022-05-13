Сухоруков рассказал об уходе из Театра имени Вахтангова

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Актер Виктор Сухоруков покинул коллектив Театра имени Вахтангова. О причинах своего решение артист рассказал в беседе со StarHit.

"В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, идет про Евгения Князева", – сказал Сухоруков.

Он рассказал о случае, когда уже бывший худрук театра Римас Туминас позвал его играть во втором составе спектакля "Война и мир". Тогда артист позвонил своему партнеру по роли Князеву, чтобы успокоить, сказать, что не собирается красть его славу, а тот в ответ лишь наорал на него.

"Евгений Князев – это мэтр Театра Вахтангова, одна из главных его звезд... <...> Чего ему боятся. Я предполагаю тут разве что какую-то ревность", – объяснил возможную причину такой реакции актер.

В беседе с РИА Новости Сухоруков рассказал, что уже строит новые творческие планы, его зовут играть в других театрах, сниматься в кино. В частности, 22 и 23 мая он проведет творческий вечер в Театре имени Пушкина, в рамках которого сыграет сцены из собственной жизни.

"Надоело играть одно и то же по 100 лет, хочу начать новую жизнь. В своем возрасте я уже хочу не только пахать, но и получать удовольствие от своей работы", – заключил артист.

6 мая Римас Туминас покинул должность художественного руководителя Театра имени Вахтангова, которую он занимал с 2007 года. В пресс-службе театра данное решение связали со состоянием здоровья режиссера, а также с тем, что с 1 марта он находится в неоплачиваемом отпуске в Литве из-за лечения.

