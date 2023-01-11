В РФ предложили привлечь культуру к идеологической борьбе с врагом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал переработать нормативную базу в сфере культуры и наполнить новыми и актуальными смыслами такие понятия, как "патриотизм" и "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание", сообщает RT.

Соответствующее предложение он направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Соловьев подчеркнул, что Запад больше не признает культурное наследие России, полностью изолировав и отделив его от западноевропейских ценностей.

По его мнению, в связи с этим сейчас самое время объединить свежие идеи и взгляды российского многонационального народа в области кино, музыки, литературы. Юрист подчеркнул, что России нужна культурная революция, которая включит в себя переработку нормативной базы в сфере культуры, выработку четкой стратегии участия культуры в идеологической борьбе с врагом, мобилизацию деятелей культуры и искусства на создание произведений, отражающих происходящие на фронте и в тылу события.

Также он предлагает создать межотраслевой и межведомственный профессиональный художественный совет, который оперативно и компетентно оценивал бы создаваемые произведения.

Предлагается и усилить контроль за созданием, закупкой и распространением художественных произведений, продвигающих идеологию противников России и чуждые российскому обществу духовно-нравственные ценности.

Ранее Соловьев оценил предложение депутата Госдумы Евгения Федорова расширить для военнослужащих срок принятия наследства. По мнению специалиста, такая мера выступит "дополнительной гарантией соблюдения прав" служащих по контракту, добровольцев и мобилизованных.

Кроме того, будет снят законодательный барьер на реализацию гражданских прав военнослужащих.

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