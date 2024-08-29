Глава МАГАТЭ назвал сложной ситуацию с ядерной безопасностью ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.

Также Гросси подчеркнул, что ядерную аварию нужно избегать любой ценой, АЭС никогда не должны подвергаться атакам. Последствия могут быть катастрофическими, и от этого никто не выиграет, предупредил глава МАГАТЭ.

В начале августа ВСУ нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Сотрудники МАГАТЭ подтвердили, что Россия не имеет отношения к пожару на градирне Запорожской АЭС.

Позже украинская сторона отключила резервную высоковольтную линию Запорожской АЭС. Точные причины инцидента неизвестны. Нужды станции удовлетворялись за счет работы основной линии "Днепровская".