Силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, с 17:30 до 20:00 было уничтожено десять БПЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, а также два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области.

Ранее средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области. До этого над Ростовской областью сбили и подавили 17 беспилотников ВСУ. Средства ПВО отразили атаку в Каменске, Новошахтинске, а также в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.