Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Правопорядок и безопасность ЛО"

Пожар на производстве ацетона в Гатчине Ленинградской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, передает областное правительство в телеграм-канале.

В данный момент региональные пожарно-спасательные подразделения продолжают работы по тушению огня, добавили в ведомстве.

Возгорание произошло утром 10 января. Тогда площадь пожара составляла 1 600 "квадратов", а информации о пострадавших не поступало. Позже огонь разросся до 1 900 квадратных метров, после чего к его тушению были привлечены свыше 50 спасателей и 12 единиц техники. Кроме того, к месту ЧП был направлен пожарный поезд.

Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона, рабочие, находящиеся в это время на заводе, успели покинуть помещения. Там же уточнили, что специалисты проведут все необходимые измерения уровня предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в атмосфере.