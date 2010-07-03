Жириновский выступил против двоек в школах

Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
"Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить – ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятерку", – сказал лидер ЛДПР, выступая на линейке школы № 935 в Бирюлеве, передает РИА Новости.
Он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.
Ранее Жириновский рассказал о своем отношении к инициативе запретить школьникам пользоваться телефонами. По мнению депутата, такой запрет вводить нельзя, потому что школьники не смогут снимать случаи издевательства над ними. Он также предположил, что школьники отвлекаются на телефоны, потому что им неинтересно на уроках.
В 2018 году Владимир Жириновский призвал сделать изучение английского языка в школах платным. По его мнению, данная инициатива необходима для того, чтобы воспрепятствовать "утечке мозгов". Жириновский уточнил, что "все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами".
Читайте также
Жириновский признался в любви к некрологам в газетах
Жириновский раскритиковал журналистов за отсутствие к нему вопросов
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.