Жириновский выступил против двоек в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.

"Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить – ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятерку", – сказал лидер ЛДПР, выступая на линейке школы № 935 в Бирюлеве, передает РИА Новости.

Он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Ранее Жириновский рассказал о своем отношении к инициативе запретить школьникам пользоваться телефонами. По мнению депутата, такой запрет вводить нельзя, потому что школьники не смогут снимать случаи издевательства над ними. Он также предположил, что школьники отвлекаются на телефоны, потому что им неинтересно на уроках.

В 2018 году Владимир Жириновский призвал сделать изучение английского языка в школах платным. По его мнению, данная инициатива необходима для того, чтобы воспрепятствовать "утечке мозгов". Жириновский уточнил, что "все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами".