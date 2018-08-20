Жириновский предложил сделать платным изучение английского языка в школах

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал сделать изучение английского языка в школах платным. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, данная инициатива необходима для того, чтобы воспрепятствовать "утечке мозгов". Жириновский уточнил, что "все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами".

"Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского", - отметил парламентарий.

Жириновский объяснил, что ситуация, при которой значительная часть молодых людей хорошо владеют "вредным" английским языком, позволяет государствам Запада переманивать специалистов из стран с "хорошей системой образования".

Лидер ЛДПР ранее предложил подать к Евросоюзу иск на триллион евро за "проведение эксперимента по строительству коммунизма" в России. По его мнению, это стало причиной жертв, краха устоев и морального упадка, за что ЕС должен "заплатить русскому народу".