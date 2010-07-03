Жириновский признался в любви к некрологам в газетах

Владимир Жириновский поделился, что любил читать советские газеты, а больше всего некрологи. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему "Печатная пресса в России: проблемы и перспективы".
"Я любил советские газеты, особенно некролог. Я его брал и читал: где родился, отчего умер. Я даже знаю заголовки всех", – цитирует Жириновского Агентство "Москва".
Ранее Жириновский призвал сделать изучение английского языка в школах платным. По его мнению, данная инициатива необходима для того, чтобы воспрепятствовать "утечке мозгов". Жириновский уточнил, что "все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами".
"Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского", – отметил парламентарий.
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