Жириновский признался в любви к некрологам в газетах

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Владимир Жириновский поделился, что любил читать советские газеты, а больше всего некрологи. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему "Печатная пресса в России: проблемы и перспективы".

"Я любил советские газеты, особенно некролог. Я его брал и читал: где родился, отчего умер. Я даже знаю заголовки всех", – цитирует Жириновского Агентство "Москва".

Ранее Жириновский призвал сделать изучение английского языка в школах платным. По его мнению, данная инициатива необходима для того, чтобы воспрепятствовать "утечке мозгов". Жириновский уточнил, что "все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами".

"Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского", – отметил парламентарий.

