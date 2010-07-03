Жириновский раскритиковал журналистов за отсутствие к нему вопросов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский накричал на журналистов из-за того, что у них не оказалось к нему вопросов, сообщает Агентство "Москва".

"Я 20 минут говорю, что я подошел? А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?" – разгневался парламентарий.

Жириновский заявил, что подход к прессе не должен быть исключительно его монологом. "Давайте быстро! Быстро вопрос!" – настаивал депутат.

Во время "монолога" Жириновский рассказал о своем отношении к инициативе запретить школьникам пользоваться телефонами. Депутат считает, что такой запрет вводить нельзя, потому что школьники не смогут снимать случаи издевательства над ними.

Он также полагает, что школьники отвлекаются на телефоны, потому что им неинтересно на уроках. "Почему они на уроках не слушают учителя? Серость. Это длится уже 100 лет", – заявил Жириновский.

Он добавил, что в то время, когда он учился в школе, тоже никто не слушал учителя, а ждали звонка и кричали "ура", когда учительница заболевала.

Жириновский привел в пример урок, который он провел в одной из московских школ. По его словам, ученики слушали его "разинув рот" и никто не пользовался телефонами.

Ранее Валентина Матвиенко предложила запретить школьникам приносить телефоны в учебные заведения. По мнению спикера Совета Федерации, гаджеты мешают детям учиться на уроках.