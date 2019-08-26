В столице появится Колизей

Фото: пресс-служба "Острова мечты"

В парке "Остров мечты" завершилось создание миниатюры одной из самых популярных мировых достопримечательностей – Колизея.

Чтобы максимально реалистично воспроизвести миниатюру достопримечательности, строители использовали специальные технологии и материалы. Одной из наиболее сложных задач было сохранение пропорций и атмосферы сооружения с учетом имеющихся ограничений на площадке, в том числе площади застройки, сообщает пресс-служба "Острова мечты".

По словам руководителя проекта "Остров мечты" Константина Голубева, продолжается создание миниатюр мировых достопримечательностей.

"Колизей – действительно памятник мирового значения, донесший до наших дней часть удивительной античной истории. Во внешнем виде амфитеатра использовалось множество декоративных элементов: колонн, аттиков, пилястр, арок. Это большая ответственность и очень кропотливая работа – воспроизвести фасад такого масштаба, над которым древнеримские архитекторы бились в течение восьми лет", – приводятся в сообщении слова Голубева.

Всего в городском променаде парка планируют построить четыре просторные пешеходные галереи. Каждую улицу выполнят в архитектурном стиле известных зарубежных городов.

Москвичи и гости города смогут увидеть творения Гауди на улочках Барселоны, отправиться на шопинг в Беверли-Хилз, поискать красные телефонные будки в Лондоне и поесть спагетти в Италии, не выезжая из Москвы, рассказали в пресс-службе.

В апреле в парке "Остров мечты" завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установлены "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков".

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся следующие части: тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочная галерея, где будут воссозданы улочки и достопримечательности городов мира), а также ландшафтный парк, поделенный на северную и южную части.