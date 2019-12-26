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Город

17:36

Арт-объект "Рост камней" появится на территории "Зиларта"

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арт-объект из серии RockGrowth ("Рост камней") появится на пешеходном бульваре Братьев Весниных в квартале "Зиларт". Решение одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает Стройкомплекс столицы.

RG 2000 – это объект авторства французского художника Арика Леви высотой с пятиэтажный дом. Скульптура весом 11,5 тонны будет иметь три точки опоры. Она станет самым большим объектом притяжения туристов в мире.

Другие работы Леви из этой же серии установлены в Бельгии, Германии, Великобритании, Израиле, США, Франции и Швейцарии.

На территории бывшего завода "ЗИЛ" застройщик "Группа ЛСР" реализует крупнейший в городе проект комплексной застройки "ЗИЛАРТ". Общая площадь застройки завода и прилегающих к нему территорий составляет 6,4 миллиона квадратных метров.

В ЖК появится экспериментальный образовательный центр на 2,5 тысячи мест. Сергей Собянин рассказал, что в нем планируется внедрить современные учебные программы. Там организуют детский технопарк и компьютерную систему навигации с сенсорными терминалами.

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