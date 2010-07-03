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Город

01:02

"Дом-бриллиант" построят на юге Москвы

город недвижимость строительство

Фото: stroi.mos.ru

Начались работы по закладке фундаментной плиты "дома-бриллианта" в жилом комплексе "Зиларт" на юге столицы.

Как сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы, ведутся работы по разработке грунта и строительству дренажной системы. Здание будет состоять из пяти соединенных друг с другом башен разной этажности с общим основанием. Схожесть с бриллиантом дому придаст облицовка.

Предполагается, что после завершения монтажа панели треугольной формы сложатся в диагональный рисунок, напоминающий грани драгоценного камня. Планируемый срок окончания строительства – 2022 год. Отмечается, что комплекс спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк.

Внутри здания разместятся магазины, рестораны, кафе, бары. На нижних этажах дома предусмотрены бассейн с прозрачной крышей, фитнес зал и паркинг. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее сообщил, что статуи голубей высотой 1,8 метра появятся на другом доме ЖК "Зиларт".

На территории бывшего завода ЗИЛ готовятся сдать первые дома

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