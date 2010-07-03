Статуи двухметровых голубей появятся на доме ЖК "Зиларт"

10:56
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Статуи голубей высотой 1,8 метра появятся на доме ЖК "Зиларт". Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Дом состоит из двух корпусов. Первый корпус спроектирован в виде единой 16-этажной секции, во втором будет пять 8-этажных секций, на крыше появятся мансардные квартиры. Во всех домах будут камины и дымоходные каналы.
Проект получил название "Дом с голубями".
"Фасад придумал профессор Международной академии архитектуры Александр Бродский. В оформлении решено применить метод фактурной кладки керамического клинкерного кирпича, в том числе его сочетание с бетонными навесными панелями, металлическими деталями и декоративной штукатуркой. Проект получил название "Дом с голубями" благодаря фигурам птиц, "сидящих" на карнизе восьмого этажа – высотой 1,8 метра, и высотой 0,65 метра на козырьках над входными группами", – сказал Кузнецов.
ЖК будет находиться по адресу: Автозаводская улица, владение № 23.
Фасад первого корпуса выполнят из серых фибробетонных панелей со строгим вертикальным рисунком. Исключение составят второй, третий и четвертый этажи, их оформят с использованием декоративных элементов и кирпича.
Наружная часть второго корпуса будет с широкими рельефными карнизами и французскими балконами. Между первым и вторым этажами сделают декоративный пояс из фибробетона. На первом этаже дома №15 будут коммерческие помещения.
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