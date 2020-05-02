Онлайн-продуктами для бизнеса на портале МБМ воспользовались более 21 тыс раз

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-продуктами для бизнеса на портале mbm.mos.ru воспользовались уже более 21 тысячи раз с начала года. Самыми востребованными оказались программы "Онлайн-академия МБМ" и "Индивидуальная траектория развития", к ним присоединились 6,6 тысячи новых пользователей, информирует портал мэра и правительства Москвы.
"На портале сейчас доступно больше 20 онлайн-услуг, сервисов и программ дистанционного обучения. Они упрощают многие бизнес-процессы, помогая москвичам в открытии и ведении своего дела. Мы видим их востребованность и продолжим их развивать", – сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Также в число популярных услуг вошли "Законодательный бизнес-дайджест", "Консультация", "Проверка контрагентов и "Формирование налоговой декларации по УСН".
Кроме того, на портале МБМ можно ознакомиться с выгодными предложениями банков для расчетно-кассового обслуживания и подать заявку на открытие счета. Также пользователи могут познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов.
Помимо этого на портале предусмотрены возможность информирования граждан о мерах городской поддержки предпринимателей. В частности, для пользователей создан проект "Коронавирус: важное для бизнеса", где можно получить ответы на все волнующие вопросы.
Ранее стало известно о запуске нового онлайн-ресурса для московских бизнесменов. На сайте mbm.mos.ru появился новый раздел "Полезные материалы", где для столичных предприниматей размещают информацию, направленную на помощь в сохранении и развитии бизнеса в новых условиях.
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