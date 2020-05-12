Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении отсрочки штрафов для МСП

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором указано об увеличении с 60 до 180 дней отсрочки уплаты штрафов, наложенных на предприятия малого и среднего бизнеса, передает Агентство "Москва".
Кроме того, документ касается разрешения вопроса о возврате денег, потраченных на туристические поездки. Законопроект также наделит полномочиями правительство РФ в отношении установления особенностей отмены или переноса бронирования мест в гостинице. В частности, кабмин сможет устанавливать порядок, сроки и условия возврата заказчикам денег, уплаченных при бронировании.
Законопроект предусматривает и введение дополнительных полномочий правительства России в отношении итоговой аттестации. Согласно документу, предлагается позволить кабмину устанавливать особенности ее проведения при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
В законопроекте также указано, что правительство РФ наделяется особыми полномочиями в сфере определения особенностей оказания медпомощи, включая применение телемедицины.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, касающийся принятия неотложных мер по поддержке российской экономики в связи с пандемией коронавируса.
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