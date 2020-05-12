Госдума приняла в I чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает принятие неотложных мер поддержки экономики в случае пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая. В пояснительной записке к законопроекту указано, что он поможет урегулировать правоотношения, которые возникают из-за необходимости реагировать на экстренную ситуацию.

В частности, предлагается автоматически продлить аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, определенные разрешения в туристической сфере. Аналогичная мера рассматривается в отношении такси.

Кроме того, в законе прописан порядок возмещения стоимости билетов. Операторам разрешат использовать ваучерную систему.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июня разработать план действий по восстановлению экономики на фоне пандемии коронавируса. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

