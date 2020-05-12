В Совфеде прокомментировали идею перенести начало учебного года на 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала Москве 24 предложение Владимира Жириновского перенести начало учебного года на 1 октября. По ее мнению, в правительстве сейчас делают все, чтобы учебный год для школьников начался вовремя.

"Это просто идея, предложение. Сегодня мы стараемся сделать все с учетом всех рекомендаций, чтобы учебный год начался вовремя, 1 сентября, потому что об этом мечтают и родители, и дети, и учителя", – заявила Гумерова.

Как заявила парламентарий, если допустить, что начало учебного года переносится, то мы признаем, что ситуация с коронавирусом не улучшается. "Я все-таки верю, что мы сможем выйти из этой сложной ситуации и вовремя начать учебный год. Потому что если сейчас настраиваться на 1 октября, то значит, мы априори полагаем, что ситуация будет ухудшаться, что будет больше заболевших", – считает Гумерова.



Лилия Гумерова председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Мы с коллегами из министерства просвещения, науки и высшего образования придерживаемся концепции, чтобы максимально быть собранными, максимально настроенными на то, чтобы учебный год начался вовремя, 1 сентября. По крайней мере все наши усилия на это направлены.

В свою очередь, в Госдуме считают, что делать какие-либо выводы по данному поводу стоит только после официального выступления министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

"Сегодня мы ждем постановления от министерства просвещения. Кравцов должен сегодня объявить о том, что будет с ЕГЭ, с ОГЭ и с датами окончания и начала учебного года, ссылаясь на документ. К концу дня уже будет этот нормативный документ, на который можно будет ссылаться", – заявили в пресс-службе заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в 2020 году на 1 октября. "Учебный год надо начинать с 1 октября. Эпидемия заставляет нас. Лето испорчено. Давайте продлим его", – заявил политик.