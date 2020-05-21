В Минздраве посоветовали не торопиться выходить на работу после выздоровления от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что только врач может принять решение о том, можно ли пациенту выходить на работу после лечения от коронавируса. Она посоветовала также не торопиться приступать к обязанностям, но полностью привести в порядок организм и пройти реабилитацию.

"Течение очень разное у этого заболевания. Ученые до сих пор разбираются, почему все настолько индивидуально: кто-то переносит вирус вообще бессимптомно, а кто-то – в тяжелом состоянии. То же самое касается и периода выздоровления – у многих он очень затягивается", – рассказала Ткачева в беседе с Москвой 24.

Поэтому специалист не советует сразу после выписки возвращаться к привычному ритму жизни, особенно к работе. "Однозначно решает врач, можно или нельзя выйти на работу. Опираться он будет на два фактора: первый – представляет ли человек угрозу для окружающих, является ли он все еще источником инфекции, второй – это самочувствие самого пациента", – отметила специалист.

По ее словам, последствия заболевания еще долго могут преследовать бывших больных. А при отсутствии курса реабилитации может случиться и вторая волна заболевания. "Мы сейчас наблюдаем пациентов, у которых течение болезни было средней тяжести. В течение месяца они жалуются на выраженную слабость, потливость при ходьбе, плохой аппетит, нарушение сна, головные боли, у многих сохраняется кашель. Очевидно, что период выздоровления затягивается. Поэтому торопиться на работу точно не надо", – заключила гериатр.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации Галина Иванова отметила, что все переболевшие коронавирусом должны пройти процесс реабилитации.

"Этот процесс строго индивидуальный. По опыту восстановления после пневмонии и реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) реабилитация должна продолжаться под контролем клинических и лабораторных показателей до года, а при развитии инвалидизирующих процессов и более длительное время", – отметила Иванова.

За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране на текущий момент зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. При этом выписаны за последние сутки 9 262 человека, а за весь период эпидемии – 85 392 пациента.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась.