Датчики присутствия и дезинфицирующие роботы могут появиться в офисах из-за COVID-19

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Дезинфицирующие роботы и датчики присутствия, позаимствованные у ретейла, могут появиться в офисах из-за пандемии коронавируса, считает гендиректор строительной компании Q1 Group Екатерина Ньюман.

По ее словам, они будут координировать перемещения сотрудников, препятствовать нарушению принципа социальной дистанции и дадут аналитику по времени максимальной продуктивности и спада. Ньюман объяснила, что работодатели смогут лучше понять, сколько работников занимаются одним проектом или задачей и оценить факторы их вовлеченности.

Она уточнила, что внедрение этих технологий потребует больших инвестиций, но их обслуживание обойдется значительно дешевле.

Ньюман добавила, что компании, которые не экономили на инженерных сетях, должны будут только закупить дополнительные фильтры или УФ-лампы. Эксперт напомнила, что во всех офисах класса А используются современные системы очистки воздуха. В дополнение к ним можно установить спрейные системы, которые распыляют дезинфекторы. Она обратила внимание на дезинфицирующие роботы, оснащенные УФ-лампами и системами фильтрации воздуха.

"Решения эти недешевые, стоимость одного робота находится в районе 500–600 тысяч рублей", – цитирует Ньюман Агентство "Москва".

Есть варианты модернизации систем вентиляции, отметила она. Самый дорогостоящий – полная переустановка системы с монтажом УФ-ламп, специальных фильтров и дезинфекторов. Менее затратно будет закупить дополнительные вентиляторы с очисткой и односторонней прогонкой воздуха. Можно также установить фильтры в уже существующие фанкойлы (кондиционеры-доводчики).

Эксперты ВНИИ труда в мае заявили, что в некоторых рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшем будущем ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. Речь идет, в частности, об удаленной занятости в сфере торговли.

Это также коснется финансовой, страховой, государственной сферы, а также консультаций для бизнеса. Онлайн-услуги в сфере образования, культуры и досуга тоже потребуют большего количества вакансий.