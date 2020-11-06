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Общество

09:32

Минтруд сообщил о намерении ежегодно повышать маткапитал

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", – приводит слова Баталиной ТАСС.

В Минтруде РФ недавно рассказали, что с начала 2020 года 275 тысяч российских семей получили материнский капитал на первого ребенка. Всего помощь за указанный период получили 900 тысяч семей.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотеки. Сообщалось, что мера коснется тех семей, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года.

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