В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. Письмо с инициативой он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.
"Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%", – говорится в письме.
Федоров пояснил, что, согласно данным Счетной палаты, в период с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ссылаясь на мнение экспертов, парламентарий отметил, что индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в РФ.
"Прошу изложить Ваше мнение по указанному предложению, исходя из возможностей бюджета Российской Федерации", – отмечается в сообщении.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, в свою очередь, отметил, что значительное повышение материнского капитала будет логичным шагом, направленным на поддержку молодых семей.
По его словам, задача снизить убыль населения и перейти к росту рождаемости является важнейшей для России на ближайшие годы. Особенно на фоне событий 2020 года, связанных с пандемией.
Ранее сообщалось, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года он увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля.
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