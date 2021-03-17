Более 5 млн россиян получили помощь в рамках акции #МыВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше пяти миллионов россиян получили помощь в ходе акции #МыВместе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, пандемия коронавируса показала необходимость консолидации общества. Именно акция стала ярким примером взаимодействия граждан, власти и бизнеса. Кроме того, инициатива смогла объединить свыше 190 тысяч неравнодушных жителей РФ.

Главным событием, по мнению Голиковой, стало подписание президентом России закона "О молодежной политике в Российской Федерации", который позволяет систематизировать регулирование сферы молодежной политики в регионах страны, а также повышает ее значимость.

"Кроме того, благодаря закону расширена возрастная аудитория молодежи на 12 миллионов граждан", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Участником акции #МыВместе может стать любой желающий от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на сайт акции и выбрать раздел "Стать волонтером". В прошлом году участниками акции стали свыше 23 тысяч человек.

Ранее Татьяна Голикова в ходе открытого диалога о стратегических направлениях развития системы образования РФ сообщила, что учителей не будут заменять дистанционным образованием.