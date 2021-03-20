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Общество

09:42

Участниками проекта "КиберМосква" стали более четырех тысяч добровольцев

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более четырех тысяч человек стали волонтерами проекта "КиберМосква" в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Киберволонтеры активно помогают молодежным НКО, волонтерским и патриотическим молодежным организациям настроить правильную работу с Сетью, во время форумных кампаний отвечают за безопасное использование личных данных участников", – рассказал глава проекта Григорий Пащенко.

По словам эксперта, необходимость в такой деятельности особенно ощущалась во время работы с call-центрами акции #МыВместе в период пандемии коронавируса.

Волонтеры также занимаются профилактикой интернет-угроз и за 2020 год сумели выявить более 150 мошеннических сайтов. Запросить проверку можно в социальных сетях проекта "КиберМосква".

Участники добровольческого объединения также могут реализовывать свои собственные проекты. Один из таких – программа "Добрая карта". Эта инициатива направлена на развитие технической грамотности во избежание мошенничества с банковскими картами. Автором проекта стал один из участников "КиберМосквы" Орхан Давлетов.

Ранее в марте стало известно, что ресурсный центр "Мосволонтер" запустит новую обучающую программу "Включайся!" для лиц старше 14 лет, заинтересованных в позиции городских волонтеров. Курс рассчитан на период с 22 по 27 марта.

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