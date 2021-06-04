Сергунина: Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Городской благотворительный сервис появился в мобильном приложении "Моя Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователи приложения могут поддержать социально ориентированные программы 42 столичных НКО. Они оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, малоимущим, а также тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, и животным.

В октябре прошлого года сервис заработал на портале mos.ru. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, более чем за полгода работы он доказал свою востребованность, так как жители столицы сделали 17 тысяч переводов на благотворительность.

"Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение", – подчеркнула Сергунина.

Благотворительный сервис доступен в версиях приложения "Моя Москва" для операционных систем iOS и Android. Найти его можно в разделе "Мои платежи", где есть блок "Благотворительность с mos.ru" с кнопкой "Помочь". Программы фондов разделены на категории. Ознакомиться с особенностями программ можно, выбрав относящуюся к ней карточку.

Фонды, присоединившиеся к проекту, публикуют ежеквартальные отчеты о расходовании полученных средств на сайте "Душевная Москва". При этом количество участвующих НКО постоянно увеличивается. Как присоединиться к сервису, представители фондов могут узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что жители столицы пожертвовали более 4 миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru. В среднем размер взноса составляет 275 рублей.