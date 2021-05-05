Столичные НКО помогают москвичам с ограниченными возможностями здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные некоммерческие организации оказывают помощь инвалидам и людям с ограниченными возможностями, предоставляя собак-поводырей и разрабатывая программы социальной поддержки. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Для того чтобы помочь людям, которые впервые столкнулись с трудной жизненной ситуацией, благотворительной организацией "Справедливая помощь доктора Лизы" был создан портал "Маршрут защиты". На портале собраны ссылки, адреса и телефоны, по которым могут обратиться за помощью дети и взрослые с инвалидностью, многодетные семьи, пожилые люди и члены их семей", – говорится в материале.
Отмечается, что на портале имеется множество видеоматериалов, контакты горячих линий, благотворительных организаций, социальных и медицинских учреждений, а также интерактивная карта, с помощью которой можно найти наиболее подходящую организацию.
Фонд "Искусство, наука и спорт" создал информационный портал "Особый взгляд", который поможет людям с нарушениями зрения найти информацию об инклюзивных подходах в сферах трудоустройства, образования и культуры. Кроме того, на ресурсе можно узнать о новейших медицинских и технологических разработках.
"На портале можно подать заявку на участие в практических занятиях. Людей с нарушениями зрения учат ориентироваться в пространстве, проводят дистанционные занятия по компьютерной грамотности, обучают кулинарии и другим полезным навыкам", – говорится в сообщении.
Также учебно-кинологический центр "Собаки – помощники инвалидов" уже более 15 лет подготавливает собак-поводырей для незрячих россиян. Организация предоставляет их совершенно бесплатно.
"Инвалиды по зрению могут бесплатно подать заявку на получение собаки-поводыря, если они достигли возраста совершеннолетия, имеют условия для содержания собаки и по состоянию здоровья способны ходить с достаточно крупной и энергичной собакой", – сообщается на сайте.
Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на портале mos.ru зарегистрировались три новые организации. Это фонд "Линия жизни", Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки".
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