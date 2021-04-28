В благотворительном сервисе на портале mos.ru стали доступны автоплатежи

09:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В благотворительном сервисе на портале мэра и правительства Москвы появилась функция настройки автоматических платежей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"Эта опция, как и сам сервис, появилась по просьбе столичных благотворителей. Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее: если ей воспользоваться, нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день", – заявила Сергунина.
Она отметила, что с начала работы сервиса в октябре 2020 года жители столицы успели сделать более 14,7 тысячи пожертвований. В среднем москвичи перечисляют на благотворительность более 270 рублей.
Горожане самостоятельно выбирают цели, на которые они хотят пожертвовать средства. Москвичи помогают тяжелобольным детям и взрослым, малоимущим и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным.
С сервисом сотрудничают уже более 40 фондов. Стать партнерами могут организации, внесенные в реестр благотворительных и осуществляющие социально значимую деятельность более года. Для подключения к сервису организациям доступна пошаговая инструкция, с которой можно ознакомиться на сайте "Душевная Москва".
Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на портале mos.ru зарегистрировались три новые организации. Это фонд "Линия жизни", Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки".
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