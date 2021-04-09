Сергей Собянин рассказал о благотворительном сервисе mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о благотворительном сервисе mos.ru, который начал свою работу в октябре 2020 года.

Мэр подчеркнул, что с инициативой открыть сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся к нему обратились благотворительные фонды.

"Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей", – написал Собянин.

Пользоваться сервисом могут все, у кого есть личный кабинет на mos.ru. Отправить средства можно в несколько кликов без комиссии и заполнения бланков.

На сайте представлены получатели 34 благотворительных фондов, которые помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. К настоящему времени горожане пожертвовали более 3,3 миллиона рублей, совершив 12,5 тысячи переводов. Посмотреть отчеты об использовании средств можно на сайте "Душевная Москва".

Такие же, как все

Подростковый клуб для детей с особенностями развития основал благотворительный фонд "Гольфстрим". Ребят обучают самостоятельно покупать билеты, делать заказ в кафе. Все это происходит во время посещения культурных учреждений. Пожертвования помогли в клубе организовать занятия с психологом по развитию эмоциональной сферы, коммуникативных навыков и профориентации.

Слышать и общаться

Пожертвования, собранные на mos.ru, помогли фонду "Мелодия жизни" оплатить речевой процессор 8-летнему слабослышащему Илье Бадину из поселка Введенское Курганской области. Мальчику купили внешнюю часть кохлеарного импланта. Внутренняя была установлена Илье в раннем детстве.

Дом для бездомных животных

Фонд "Ника" поддерживает центр для бездомных животных "Мокрый нос" в Солнечногорском районе Подмосковья. Там проживают уже 400 собак и 50 кошек. Собранные средства пойдут на достройку отдельного дома для кошек.

Препараты, спасающие жизнь

Деньги, собранные по инициативе фонда "Кораблик", помогли приобрести препарат "Селексипаг" для 13-летней Алины Райс из Челябинской области, которая страдает артериальной легочной гипертензией. Средства были собраны еще для 7 ребят со сложными заболеваниями.

Помощь семьям

Закупить продукты питания, средства личной гигиены, одежду и другие товары первой необходимости удалось для нуждающихся семей в разных регионах страны. Фонд "Женщины за жизнь" также сынициировал оплату аренды жилья для мамы с новорожденной дочкой.

Обучение слепоглухих

Пожертвования помогли 25 педагогам оплатить дистанционный курс "Обучение детей с множественными нарушениями развития" в школе Perkins International в США. Обучением слепоглухих людей, а также педагогов и специалистов для работы с такими нарушениями занимается фонд "Со-единение".

Под крылом заботы

Фонд помощи детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и другими тяжелыми заболеваниями "ГАЛЧОНОК" собирает средства на программу адресной помощи "Под крылом".

Сергей Собянин заключил, что благотворительный сервис портала mos.ru позволяет делать мир добрее.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru в благотворительном сервисе зарегистрировались три новые организации. Это фонд "Линия жизни", Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки".

