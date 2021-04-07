Сергунина: в столице пройдет волонтерский спецпроект "Весенняя неделя добра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Марафон "Весенняя неделя добра", который проведет ресурсный центр "Мосволонтер", пройдет в столице с 7 по 20 апреля. Всего состоится около 40 мероприятий в различном формате, передает портал мэра и правительства Москвы.
Девизом программы этого года станет фраза "Добро = здоровая привычка". Принять участие в марафоне могут все желающие, однако некоторые мероприятия будут доступны только для волонтеров. Подробная информация доступна на страницах центра "Мосволонтер" в соцсетях.
"Марафон будет идти две недели. Вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы. Участники получат новые знания, познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Программа будет состоять из семи тематических блоков, каждый из которых продлится два дня. Партнерами выступят более 20 городских организаций, которые помогут в проведении определенных мероприятий.
В онлайн-режиме горожанам и волонтерам расскажут, как заниматься йогой дома, что делать, чтобы избежать гиподинамии. А психолог в приложении Clubhouse ответит на все интересующие волонтеров вопросы.
Кроме того, в период проведения марафона "Мосволонтер" параллельно проведет тематические акции. В частности, с 7 по 17 апреля будет проходить сбор лекарств и предметов первой необходимости для бездомных животных. Помощь направят в центр "Мокрый нос".
А в учебных заведениях города с 7 по 20 апреля будут проходить добрые уроки "Заряжая на здоровье". Школьникам расскажут о полезных привычках и ЗОЖ.
Также состоится донорская акция "Добро у нас в крови". На станции мобильного комплекса заготовки крови Центра крови ФМБА России волонтеры смогут сдать кровь.
Вопросы психологической поддержки обсудят на круглом столе в рамках клуба "Мы вместе".
Ранее стало известно, что более 23 тысяч человек стали участниками столичной акции #МыВместе за год. Они обработали около 48 тысяч заявок. Партнерами акции стали почти 420 предпринимателей и компаний.
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