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Общество

16:54

Более 23 тыс человек присоединились к столичной акции #МыВместе за год

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 23 тысяч человек стали участниками столичной акции #МыВместе за год, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

"Год назад, в первые дни пандемии, в Москве стартовала акция #МыВместе. Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в колл-центрах Мосволонтера, развозили по домам москвичей продукты и лекарства", – отметил мэр.

По словам градоначальника, за год свыше 23 тысяч человек обработали около 48 тысяч заявок. Партнерами акции стали почти 420 предпринимателей и компаний.

Собянин добавил, что в настоящее время на базе штаба #МыВместе работает клуб, где участники обмениваются опытом и занимаются реализацией новых волонтерских проектов.

Ранее сообщалось, что в Москве более двух тысяч добровольцев стали участниками акции "Помощники вакцинации". Волонтеры работают в 11 пунктах вакцинации от коронавируса.

Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города

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