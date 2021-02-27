Более 2 тыс волонтеров стали участниками акции "Помощники вакцинации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве более двух тысяч добровольцев стали участниками акции "Помощники вакцинации", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Волонтеры работают в 11 пунктах вакцинации от коронавируса.
Директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский заявил, что помощники рассказывают горожанам о местах, где можно получить прививку, помогают им справиться с волнением, создают позитивную атмосферу на площадке. Также волонтеры информируют о часах работы выездных бригад, о получении второго компонента вакцины.
"Участниками акции могут стать не только добровольцы с медицинским образованием, но и все желающие волонтеры. Главное – быть доброжелательным, коммуникабельным и подходить с пониманием к любой ситуации", – добавил Покровский.
Чаще всего волонтерами становятся студенты, однако среди них встречаются педагоги, инженеры, логисты, экономисты, бухгалтеры и многие другие.
Ранее Сергей Собянин вручил благодарности столичным волонтерам, руководителям благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Мэр наградил 45 лауреатов.
Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города
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