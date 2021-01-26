Новый сезон работы школы соцволонтерства начинается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городском центре "Моя карьера" со среды, 27 января, возобновляет работу школа социального волонтерства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Это уже третий сезон работы школы социального волонтерства. В прошлом году более двух тысяч неравнодушных жителей столицы прошли занятия и познакомились с основами волонтерской помощи. Школа социального волонтерства – это единственный в своем роде проект, объединяющий добровольные начинания активных жителей столицы и социально ориентированных НКО", – сказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак. По его словам, каждый человек сможет выбрать надежную организацию и помогать ей, совершая добрые поступки и дела.

Как заметил Стружак, НКО также получают подготовленных помощников, готовых к ответственной работе.

Например, ученики школы соцволонтерства принимают участие в тренингах и семинарах, организованных специалистами добровольческого движения. Активисты делятся своим опытом, рассказывая, как помочь людям. На курсах много времени уделяют мотивации.

Семинары под названием "Первые шаги к социальному волонтерству" и "Кому и как я могу помочь" будут организованы каждую неделю.

Один из слушателей предыдущих курсов Алексей Малахов рассказал, что полученный опыт и знания придали ему уверенности в выбранном пути.

"Уже не раз задумывался о том, что хотел бы присоединиться к волонтерскому движению, больше помогать другим, но не знал, как это сделать грамотно. Когда я узнал о школе, то записался на занятие и не пожалел", – поделился он.

Занятия организованы для общественных организаций и инициативных групп. Для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций проходят вебинары, на которых специалисты НКО рассказывают о своих волонтерских проектах.

Ранее стало известно, что свыше 500 волонтеров помогают горожанам в прививочных пунктах. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.