Новый сезон работы школы соцволонтерства начинается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В городском центре "Моя карьера" со среды, 27 января, возобновляет работу школа социального волонтерства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Это уже третий сезон работы школы социального волонтерства. В прошлом году более двух тысяч неравнодушных жителей столицы прошли занятия и познакомились с основами волонтерской помощи. Школа социального волонтерства – это единственный в своем роде проект, объединяющий добровольные начинания активных жителей столицы и социально ориентированных НКО", – сказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак. По его словам, каждый человек сможет выбрать надежную организацию и помогать ей, совершая добрые поступки и дела.
Как заметил Стружак, НКО также получают подготовленных помощников, готовых к ответственной работе.
Например, ученики школы соцволонтерства принимают участие в тренингах и семинарах, организованных специалистами добровольческого движения. Активисты делятся своим опытом, рассказывая, как помочь людям. На курсах много времени уделяют мотивации.
Семинары под названием "Первые шаги к социальному волонтерству" и "Кому и как я могу помочь" будут организованы каждую неделю.
Один из слушателей предыдущих курсов Алексей Малахов рассказал, что полученный опыт и знания придали ему уверенности в выбранном пути.
"Уже не раз задумывался о том, что хотел бы присоединиться к волонтерскому движению, больше помогать другим, но не знал, как это сделать грамотно. Когда я узнал о школе, то записался на занятие и не пожалел", – поделился он.
Занятия организованы для общественных организаций и инициативных групп. Для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций проходят вебинары, на которых специалисты НКО рассказывают о своих волонтерских проектах.
Ранее стало известно, что свыше 500 волонтеров помогают горожанам в прививочных пунктах. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: