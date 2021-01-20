Депутат МГД отметила преимущества участия в волонтерских программах для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участие в волонтерских программах для лиц старшего возраста откроет большие возможности для столичных пенсионеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Ольгу Мельникову.
"Программа "Молоды душой" даст этой возрастной группе широкие возможности в городских проектах и инициативах, и можно прогнозировать большой отклик со стороны московских пенсионеров. Сегодня многие считают, что волонтеры – это молодые, полные сил люди. Однако помогать ближнему хочет не только молодежь", – отметила Мельникова.
Она отметила, что представители старшего поколения также понимают, насколько важны поддержка сообщества, взаимовыручка и связь между поколениями. Депутат заявила, что использование их опыта и появление новых инструментов для работы станут современным продолжением хороших традиций, которые имеются в нашем обществе.
Мельникова подчеркнула, что сейчас в Москве действуют 600 волонтеров старше 55 лет. Они занимаются экологическими инициативами, спортом, искусством, социальными начинаниями и патриотическими мероприятиями. Депутат МГД заявила, что современный волонтер должен быть не только активным, но и технически подкованным, а также не должен бояться учиться.
"Для волонтеров старшего возраста созданы специальные учебные программы, где можно получить необходимые знания по всем вопросам, с которыми может столкнуться доброволец. В их числе и нормативно-правовые основы работы, и цифровые инструменты для планирования, и педагогика, возрастная психология, навыки в производстве медиаконтента и многое другое", – сообщила Мельникова.
Она добавила, что вышеперечисленное является компонентами работы волонтера, и старшее поколение готово учиться и осваивать новые умения. При этом, по словам Мельниковой, волонтерские программы будут безопасными для пенсионеров, поскольку мероприятия будут проходить и в онлайн-формате.
Ранее депутат Мосгордумы Андрей Титов заявил, что трудоустройство инвалидов, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан позволяет предприятию получить статус социального, благодаря которому оно может рассчитывать на дополнительную поддержку. Он отметил, что таким образом город поддерживает тех, кто помогает найти работу инвалидам и пенсионерам.
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