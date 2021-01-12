Депутат МГД Гусева: с 1 января начали действовать меры соцподдержки для "детей войны"

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Депутат Мосгордумы Людмила Гусева сообщила, что благодаря поправкам, которые вступили в силу 1 января 2021 года, в законе "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" появилась категория граждан "дети войны".

"Тем самым мы отдали дань уважения людям, детство которых пришлось на военные годы. Теперь данная категория прописана в законе и определены меры поддержки для нее", – приводит ее слова Агентство "Москва".

По словам Гусевой, одной из мер является ежемесячная денежная выплата из городского бюджета. Также для "детей войны" устанавливаются льготы по оплате проезда в транспорте, право на получение бесплатных путевок в санатории, возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно.

"Дети войны" могут бесплатно заказать ремонт или изготовление зубных протезов. При вступлении в садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан и при приеме в организации стационарного социального обслуживания они получают преимущественное право", – уточнила депутат.

По ее словам, в Москве сейчас проживают более 70 тысяч граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о мерах социальной поддержки неработающих пенсионеров. За выполнением постановления должны проследить заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.