Сенатор Святенко: почти 300 волонтеров участвует в социальном проекте "Давай дружить!"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В социальном проекте "Давай дружить!", который стартовал в Москве в сентябре прошлого года, принимают участие почти 300 волонтеров, заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Москве успешно развивается проект "Давай дружить!", стартовавший в середине сентябре 2020 года в помощь детям-сиротам и подросткам, попавшим в трудные жизненные ситуации. За четыре месяца работы в этот проект пришли 280 волонтеров, готовых быть ребятам старшими друзьями и наставниками. Они проходят специальную психологическую подготовку при участии благотворительного фонда "Старшие братья, старшие сестры", занимающегося подготовкой наставников уже 17 лет. Сейчас первые двое наставников, прошедших несколько этапов подготовки, уже познакомились со своими подопечными", – сообщила Святенко.

По словам сенатора, проект продолжит развитие и в наступившем году, поскольку его необходимость и важность для реализации такой сложной задачи как помощь детям, лишившихся семей, неоспорима. Кроме того, в рамках проекта работает секция профессиональной ориентации, которая помогает юным москвичам выбрать будущую специальность.

"То, как растут дети, лишившиеся своих семей – точный индикатор гуманитарного состояния общества. В нашей стране появился широкий спектр форм семейного и домашнего устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Мы видим, что также растет и общественный запрос на современные, психологически грамотные практики опеки и попечительства", – заявила парламентарий.

Святенко подчеркнула, что по оценкам специалистов-психологов, прямое общение и поддержка является наиболее важной и незаменимой формой помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом дети, которые растут без семьи, в большинстве случаев плохо идут на контакт без специальной психологической подготовки. Решению этой проблемы и посвящена программа "Давай дружить!".

"Ребятам, которые находятся в центрах воспитания, особенно нужно общение взрослых – притом взрослых, обладающих необходимыми психологическими и педагогическими навыками. Воспитанию таких наставников и посвящена программа – мы рассчитываем, что она поможет обрести старших партнеров всем без исключения детям Москвы, попавшим в тяжелые обстоятельства. Потому что в этом и заключается смысл всей социальной работы, адресованной этой категории москвичей", – заключила Инна Святенко.

Проект "Давай дружить!" направлен на поиск наставников и старших товарищей для детей-сирот и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. По данным заммэра Москвы Анастасии Раковой, в Москве живут около 20,1 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из которых уже устроены в приемные семьи.

На странице проекта собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта, также можно отправить заявку по почте nastavniki@dobrayamoskva.ru.