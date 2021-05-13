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Общество

08:24

Москвичи пожертвовали свыше 4 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы пожертвовали более 4 миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru. Всего было сделано свыше 15 тысяч взносов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов рассказал, что сервис дает возможность узнать о программах проверенных благотворительных фондов и в удобном формате перечислить средства их подопечным.

"Кроме того, сервис выступает удобной площадкой для некоммерческих организаций, где они могут рассказать о себе и привлечь благотворителей", – отметил он.

На сегодняшний день через сервис портала mos.ru можно направить пожертвования в 40 фондов, и их количество увеличивается. Это организации, которые помогают детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также приютам для бездомных животных.

В среднем размер взноса составляет 275 рублей. Отчеты о расходах публикуют на сайте "Душевная Москва". Там можно узнать, куда именно были потрачены средства.

Стать партнерами могут организации, внесенные в реестр благотворительных и осуществляющие социально значимую деятельность более года. Для подключения к сервису организациям доступна пошаговая инструкция, с которой можно ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на портале mos.ru зарегистрировались три новые организации. Это фонд "Линия жизни", Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки".

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