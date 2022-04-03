Фонд президентских грантов за 5 лет выделил свыше 45 млрд рублей на соцпроекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2017 года некоммерческие организации получили на реализацию социально значимых проектов президентские гранты на сумму свыше 45 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

3 апреля Фонду президентских грантов исполнилось пять лет. За это время он объявил 13 конкурсов, заявки на которые подали 121 502 проекта от имени 35 432 заявителей. Количество участников конкурсов и представленных ими проектов побило рекорд за все время государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

За счет этого в распоряжении фонда сейчас находится крупнейшая база данных о таких организациях и об их деятельности. На сегодняшний день подведены итоги по 12 конкурсам, еще один стартовал 1 февраля. На него подали 11 203 проекта.

По итогам 12 конкурсов гранты президента России выделили на реализацию 21 963 социально значимых проектов на общую сумму 45,198 миллиарда рублей. Отмечается. что это беспрецедентный объем поддержки некоммерческих организаций.

Эти организации привлекли на реализацию своих инициатив дополнительные 33,063 миллиарда рублей, при этом уровень такого софинансирования увеличился с 59,6% в 2017 году до 83,7% в 2021 году. Общий бюджет проектов составил 78,261 миллиарда рублей.

Грантовую поддержку получили некоммерческие организации из всех регионов страны: 89% – НКО из 1 869 населенных пунктов, кроме Москвы, еще 9% – общественные структуры, зарегистрированные в столице, но реализующие проекты с общероссийским или межрегиональным охватом. Еще 2% – это московские организации.

За год до создания фонда организации, зарегистрированные за пределами столицы, составляли 60% победителей конкурсов и представляли 259 населенных пунктов. В предшествующие же годы значения были еще меньше.

Ранее Владимир Путин рассказал о продолжении программы мегагрантов для ученых. Глава государства отметил важность привлечения к работе в России как местных молодых исследователей, так и зарубежных центров. Президент подчеркнул, что для страны важны лаборатории мирового уровня и возможности для пространственного развития.