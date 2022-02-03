Опубликована архитектура деловой программы форума "Арктика – территория диалога"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
С 11 по 13 апреля текущего года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". Ожидается, что его посетят порядка 2,5 тысячи человек из более чем 50 стран мира.
Программой российского председательства в Арктическом совете предусмотрены свыше 100 мероприятий по различным направлениям, которые пройдут до 2023 года. Одно из них – предстоящий форум, деловая программа которого подготовлена с учетом интересов России в сфере социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды и укрепления Арктического совета как основной площадки сотрудничества в регионе.
Архитектура программы состоит из шести блоков, которые касаются экономического развития, создания комфортных условий жизни и развития логистики в Арктике, а также экологии региона, сопряженным с ним сферам науки и образования, международному сотрудничеству.
Кроме того, для представителей молодого поколения в Архангельске пройдет Молодежный арктический форум. В рамках него запланировано проведение заседания Государственной комиссии по вопросам развития региона.
Осенью прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и США могли бы принять участие в совместных проектах в Арктике. По его словам, у стран есть много перспективных для сотрудничества сфер в этом регионе. В частности, он выделил проекты по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию Арктики.
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