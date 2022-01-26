Северный флот приступил к учениям в Арктике

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Северный флот России начал учения совместно с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы флота.

"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения <...>, которое <...> проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год", – уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что учения проводятся под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева.

В учениях примут участие 1,2 тысячи человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники. Кроме того, в маневрах будут задействованы 20 летательных аппаратов, 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Ранее сообщалось, что российские военные примут участие в совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость – 2022". Процесс прибытия подразделений в республику продлится до 9 февраля.