Северный флот приступил к учениям в Арктике

00:58
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Северный флот России начал учения совместно с Арктической экспедиционной группировкой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы флота.
"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения <...>, которое <...> проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год", – уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что учения проводятся под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева.
В учениях примут участие 1,2 тысячи человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники. Кроме того, в маневрах будут задействованы 20 летательных аппаратов, 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Ранее сообщалось, что российские военные примут участие в совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость – 2022". Процесс прибытия подразделений в республику продлится до 9 февраля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: