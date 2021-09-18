РФ не сомневается, что диалог по военной безопасности в Арктике будет налажен – МИД

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Российская сторона не сомневается в том, что арктические страны смогут наладить диалог по вопросам военной безопасности в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов в преддверии 25-летия Арктического совета, сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что жесткая безопасность не относится к повестке Арктического совета, который занимается в основном вопросами мягкой безопасности. По его словам, сотрудничество и партнерство лучше всего способствуют укреплению безопасности.

"Нет сомнений в том, что и по вопросам военной безопасности также будет налажен диалог арктических стран", – все же отметил Корчунов.

Он также подчеркнул, что страны региона уже имеют позитивный опыт подобного взаимодействия.

В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что его ведомство построило на арктическом острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу под все типы самолетов. Также он заявил о завершении строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане.

