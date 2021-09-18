РФ не сомневается, что диалог по военной безопасности в Арктике будет налажен – МИД

10:03
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Российская сторона не сомневается в том, что арктические страны смогут наладить диалог по вопросам военной безопасности в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов в преддверии 25-летия Арктического совета, сообщает РИА Новости.
Дипломат уточнил, что жесткая безопасность не относится к повестке Арктического совета, который занимается в основном вопросами мягкой безопасности. По его словам, сотрудничество и партнерство лучше всего способствуют укреплению безопасности.
"Нет сомнений в том, что и по вопросам военной безопасности также будет налажен диалог арктических стран", – все же отметил Корчунов.
Он также подчеркнул, что страны региона уже имеют позитивный опыт подобного взаимодействия.
В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что его ведомство построило на арктическом острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу под все типы самолетов. Также он заявил о завершении строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: